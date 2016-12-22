Климкин заявил о массовом исходе венгров из Закарпатской области

Этнические венгры начали массово покидать Закарпатскую область Украины. Об этом министр иностранных дел страны Павел Климкин написал в Twitter.

«Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тыс. и даже не 100 тыс., люди покидают регион», — заявил он.

Климкин напомнил, что общая задача Украины и Венгрии — помогать и поддерживать общины.

В октябре Будапешт раскритиковал принятый Киевом закон об украинизации образования. В Венгрии заявили, что это противоречит обязательствам Киева перед ОБСЕ, так как ограничивает представителей венгерской общины в праве учиться на родном языке. 14 октября в венгерской столице прошла акция, участники которой выступали за «самоопределение Закарпатья и свободу русинским, польским, болгарским, румынским, армянским национальным общинам, проживающим на территории нынешней Украины». МИД Украины направил ноту протеста с требованием запретить акцию.

Закарпатская область исторически является центром венгерской общины на Украине, этнические венгры составляли до 12% населения региона. В ряде школ области преподавание велось на венгерском языке. Новый украинский закон об образовании предусматривает полный переход на украинский к 2020 году.