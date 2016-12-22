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Десятки сотрудников МЧС поучаствовали в тушении пожара в подмосковном ТЦ
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Десятки сотрудников МЧС поучаствовали в тушении пожара в подмосковном ТЦ
Общество, 08:51
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Десятки сотрудников МЧС поучаствовали в тушении пожара в подмосковном ТЦ

В Одинцовском районе Подмосковья загорелся трехэтажный торговый центр. Площадь пожара — около 600 кв. м. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

ЧП произошло в деревне Кобяково. Сообщение о возгорании поступило в 7:05. Сообщается, что людей в этот момент в здании не было. К 7:46 пожар был локализован, через 20 минут открытое горение ликвидировали.

В тушении принимают участие 59 человек и 16 единиц техники.

13 октября в подмосковном Чехове загорелся торговый центр «Перспектива». Пожар начался в магазине автозапчастей, позже в здании взорвались канистры со смазочными материалами. ЧП была присвоена вторая категория сложности.

Теги: Московская область , торговый центр , Пожар
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