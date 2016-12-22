В подмосковном Домодедово обрушилась стена магазина «Магнит»

В Подмосковье в городе Домодедово обрушилась стена магазина «Магнит». Об этом сообщил представитель регионального управления МЧС, передает «Интерфакс».

По его словам, стена упала из-за проведения ремонтно-строительных работ. В результате обрушился внешний контур отдела, где продаются вино-водочные изделия, и часть кровли магазина.



Как сообщается на сайте подмосковного управления МЧС, кирпичная стена разрушилась на площади 50 кв.м. Инцидент не спровоцировал пожар. В результате никто не пострадал. Последствия обрушения ликвидировали 28 человек и девять единиц техники.