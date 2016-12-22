Минздрав предложил маркировать «здоровые» продукты питания

Министерство здравоохранения предложило маркировать продукты питания, чтобы потребитель знал, какие продукты полезны, а какие нет. Соответствующую концепцию ведомство направило российскому правительству, сказано в письме замглавы Минздрава Дмитрия Костенникова от 12 октября, которое есть в распоряжении «Известий».

Минздрав планирует поделить продукты на три группы в зависимости от содержания в их составе веществ и элементов, избыточное потребление которых могут вызвать хронические заболевания. Речь идет жирах, сахаре и соли, чье количество будет оцениваться на 100 г продукта.

К первой группе, «здоровой» пищи, ведомство предлагает относить те продукты, которые будут автоматически попадать под эту категорию, а именно замороженные фрукты, овощи и бобовые, свежие и замороженные мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца и крупы. Ко второй «нездоровой» будут относиться шоколад, кондитерские изделия, энергетические батончики и десерты. Также в эту группы попадут энергетические напитки и алкогольная продукция.

В третий список Министерство здравоохранения хочет внести продукты и пороговые значения компонентов в их составе, которые позволят отнести товар к здоровому питанию. В эту группу предлагается внести сушеные фрукты и орехи, в которых не будет сахара. Пороговые значения компонентов предлагается установить для соков, хлеба, сухих завтраков, переработанного мяса, птицы, рыбы и также молочной продукции, в том числе творога и сыра.



В качестве рабочего варианта для маркировки «здоровых» продуктов, министерство предлагает эмблему «Здоровое питание». Минздрав планирует утвердить дизайн маркировки к 15 февралю 2018 года. К этому же сроку ведомство хочет определить 30 производителей, которые получат этот отличительный знак. Маркировку продукции ведомство хочет сделать добровольной. Запустить программу Министерство здравоохранения планирует в апреле 2018 года.

В пресс-службе Минздрава подтвердили, что концепцию рассматривают в российском правительстве. Цель программы — сохранить здоровья граждан России с помощью популяризации культуры здорового питания. По данным ведомства, в 2015 году ожирением страдали 1,31 млн россиян, в 2016-м — 1,39 млн.