Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,57 58,92 EUR Нал. 70,26 69,49 USD Бирж. 59,18 -0,05 EUR Бирж. 69,72 -0,15 USD ЦБ. 59,29 +0,37 EUR ЦБ. 69,93 +0,23 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 15800,12 -815,49 ММВБ 2103,15 -0,99% РТС 1119,51 -1,05% Brent 62,16 +0,10% DJIA 24211,48 +0,29% Nasdaq 6812,84 +0,54% FTSE 7320,75 -0,37%
Минздрав предложил маркировать «здоровые» продукты питания
Лента новостей
Порошенко похвалил Раду за быстрое принятие бюджета 05:29, Политика Госдеп заявил об отсутствии связи решения по Иерусалиму с вопросом границ 05:19, Политика Биткоин пробил рекордную отметку в $18 тыс. 04:59, Экономика Тиллерсон рассказал о «хорошем диалоге» с Лавровым 04:33, Политика Рейтинг популярности Трампа достиг нового минимального значения 04:30, Политика Бывший глава ЦБ Швеции оказался в «черном списке» Банка России 04:00, Бизнес Бывшего президента Аргентины Киршнер обвинили в госизмене 03:42, Политика Чайка назвал сумму ущерба от коррупционных преступлений в России 03:36, Общество Усманов в открытом письме главе МОК напомнил о принципе римского права 03:00, Общество СМИ сообщили о подлете самолета-разведчика США к берегам Крыма 02:27, Политика Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2018 год 02:24, Экономика В Белом доме объяснили возможный отказ сборной США от участия в Олимпиаде 02:13, Политика «Ашан» ответил на обвинения в незаконном использовании символики ФИФА 02:13, Общество Рада приняла государственный бюджет Украины на 2018 год 01:49, Политика Telegram оспорил грозящий ему блокировкой приказ ФСБ 01:42, Общество Россия обвинила акционеров ЮКОСа в тайных выплатах экс-советнику Путина 01:35, Политика США заявили об «очень сильном» желании нормализовать отношения с Россией 01:19, Политика «Зенит» завершил групповой этап Лиги Европы победой в Испании 01:01, Спорт В МИД назвали «ущербными» претензии США к России по договору о ракетах 00:47, Политика США начали изучать возможное военное решение из-за договора о ракетах 00:42, Политика В чем кроется секрет успеха современных женщин 00:33, Subaru XV и Autonews ЦБ определился с размером докапитализации группы «ФК Открытие» 00:30, Финансы Правительство разрешило регионам погашать долги предприятий по зарплатам 00:07, Экономика Россельхознадзор увеличил отзыв деклараций на производство продуктов 00:05, Бизнес Минсельхоз смягчит контрсанкции для производителей детского питания 00:02, Бизнес ВЭБ поддержал рублем совладельцев «Возрождения» 00:00, Финансы «Почту России» обвинили в навязывании страховки 07 дек, 23:53, Бизнес Глава МИД Украины отчитался о первой за три года встрече с Лавровым 07 дек, 23:36, Политика
Минздрав предложил маркировать «здоровые» продукты питания
Общество, 06:18
0
Минздрав предложил маркировать «здоровые» продукты питания

Министерство здравоохранения предложило маркировать продукты питания, чтобы потребитель знал, какие продукты полезны, а какие нет. Соответствующую концепцию ведомство направило российскому правительству, сказано в письме замглавы Минздрава Дмитрия Костенникова от 12 октября, которое есть в распоряжении «Известий».

Минздрав планирует поделить продукты на три группы в зависимости от содержания в их составе веществ и элементов, избыточное потребление которых могут вызвать хронические заболевания. Речь идет жирах, сахаре и соли, чье количество будет оцениваться на 100 г продукта.

К первой группе, «здоровой» пищи, ведомство предлагает относить те продукты, которые будут автоматически попадать под эту категорию, а именно замороженные фрукты, овощи и бобовые, свежие и замороженные мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца и крупы. Ко второй «нездоровой» будут относиться шоколад, кондитерские изделия, энергетические батончики и десерты. Также в эту группы попадут энергетические напитки и алкогольная продукция.

В третий список Министерство здравоохранения хочет внести продукты и пороговые значения компонентов в их составе, которые позволят отнести товар к здоровому питанию. В эту группу предлагается внести сушеные фрукты и орехи, в которых не будет сахара. Пороговые значения компонентов предлагается установить для соков, хлеба, сухих завтраков, переработанного мяса, птицы, рыбы и также молочной продукции, в том числе творога и сыра.

В качестве рабочего варианта для маркировки «здоровых» продуктов, министерство предлагает эмблему «Здоровое питание». Минздрав планирует утвердить дизайн маркировки к 15 февралю 2018 года. К этому же сроку ведомство хочет определить 30 производителей, которые получат этот отличительный знак. Маркировку продукции ведомство хочет сделать добровольной. Запустить программу Министерство здравоохранения планирует в апреле 2018 года.

В пресс-службе Минздрава подтвердили, что концепцию рассматривают в российском правительстве. Цель программы — сохранить здоровья граждан России с помощью популяризации культуры здорового питания. По данным ведомства, в 2015 году ожирением страдали 1,31 млн россиян, в 2016-м — 1,39 млн.

Теги: Минздрав , питание , Продукты
Главное
Россия обвинила акционеров ЮКОСа в тайных выплатах экс-советнику Путина Политика
Материалы по теме
Минздрав предложил отказывать пьяным в продаже алкоголя Общество
Минздрав ограничит курение вейпов в общественных местах Общество
Минздрав назвал срок запрета кальянов в ресторанах и барах Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку