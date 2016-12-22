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Бывший глава ЦБ Швеции оказался в «черном списке» Банка России
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Бывший глава ЦБ Швеции оказался в «черном списке» Банка России
Бизнес, 04:00
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Бывший глава ЦБ Швеции оказался в «черном списке» Банка России

Банк России включил шведский фонд East Capital Financials Fund и четырех его руководителей в «черный список» банкиров из-за неудовлетворительной деловой репутации. Об этом сообщается в материалах Верховного суда, который отклонил апелляцию фонда на решение ЦБ, передает «Интерфакс». В том числе списке оказался бывший глава Центробанка Швеции Бенгт Деннис, который занимал свою должность с 1982 по 1993 год.

Как отмечает агентство, в конце ноября российский суд отказался передавать жалобу фонда на рассмотрение Судебной коллегии Верховного суда.

В материалах суда сказано, что Центробанк включил East Capital Financials Fund в черный список еще в 2015 году после того, как была отозвана лицензия Пробизнесбанка. Также в список вошли член совета директоров East Capital Financials Fund Жан-Мари Лапорте, председатель совета директоров East Capital Ларс Питер Хоканссон, член совета директоров East Capital Asset Management) Альбин Карл Розенгрен и бывший глава ЦБ Швеции Бенгт Деннис. Он также входил в совет директоров фонда.

East Capital Financials Fund в 2016 году пытался оспорить в Арбитражном суде Москвы включение в список Банка России. Тогда фонд утверждал, что у него не было возможности давать обязательные к исполнению указания Пробизнесбанку или же координировать его действия. Также в фонде заявили, что он не обладал правом доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний правления банка, потому что у него было менее 25% голосующих акций.

В свою очередь, в суде указали, что по закону «Об акционерных обществах», собственники более 10% акций обладают правом выдвигать своих кандидатов в совет директоров и коллегиальный исполнительный орган и влиять на деятельность предприятия. «Таким образом, фонд через своего кандидата в совете директоров АКБ «Пробизнесбанк» располагал возможностями давать указания для исполнения кредитной организацией или иным образом определять ее действия», — говорится в материалах суда.

Компания East Capital была основана в 1997 году. Это фонд прямых инвестиций, которые занимается вложением в финансовый сектор Восточной Европы.

Банк России лишил Пробизнесбанк лицензии в 2015 году. В этом же году он был признан банкротом. ЦБ выявил масштабные операции по выводу активов. Ущерб от таких действий был оценен в 34 млрд руб.

В июне бывшая глава управления Пробиснесбанка Марина Крылова была приговорена к 3,5 годам колонии общего режима за хищение 2,4 млрд руб. Следствие установило, что она была членом организованной группы, которая состояла из руководителей и сотрудников Пробизнесбанка и других лиц, и помогла присвоить 2,4 млрд руб. банка.

По версии следствия, Крылова и ее сообщники предоставляли фальшивые сведения и банк давал многомиллионные кредиты. Затем эти средства под видом оплаты различного рода услуг и покупки неликвидных бумаг переводились на счета компаний руководителей банка. После этого деньги конвертировались в доллары и выводились в офшоры.

По делу о хищениях в Пробизнесбанке были заочно арестованы бывший вице-президент Ярослав Алексеев, председатель правления Пробизнесбанка Александр Железняк и его заместитель Александр Ломов. По версии следствия, они сейчас находятся в США. Их подозревают в хищении 25 млрд руб.

Теги: Пробизнесбанк , Банк Росии , East Capital Financials Fund
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