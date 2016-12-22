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В Минэкономразвитии Украины раскритиковали закон «Купи украинское»
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В Минэкономразвитии Украины раскритиковали закон «Купи украинское»
Украинский кризис, 07 дек, 23:25
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В Минэкономразвитии Украины раскритиковали закон «Купи украинское»

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов назвал нарушающим соглашение об ассоциации с ЕС законопроект № 7206 «Купи украинское, плати украинцам», за который проголосовала Рада в первом чтении. О своей позиции замминистра написал на своей странице в Facebook.

«В ЕС уже направил официальное письмо, что это нарушение Соглашения об ассоциации, за которую мы стояли на Майдане!», — заявил Нефедов.

Как сообщает «Сегодня.ua», законопроект предлагает предоставить преимущество в госзакупках поставщикам, которые могут показать, что большая часть их товаров сделана на Украина. По законодательной инициативе, на тендере производители должны показать, что в их предложении должно быть не менее 20% товаров украинского происхождения. Как именно будет высчитываться этот критерий, депутаты планируют разработать ко второму чтению.

В четверг, 7 декабря, за законопроект проголосовали 241 депутат при минимально необходимых 226 голосах. Всего в Верховной раде 422 депутата.

Глава Комитета по вопросам промполитики и предпринимательства Виктор Галасюк заявил, что законопроект «Купи украинское, плати украинцам» соответствует международным обязательствам Украины, условиям Всемирной организации торговли и Соглашению об ассоциации с ЕС. «Мы предлагаем сделать 25% ценового преимущества для украинского производителя», — сказал он.

По мнению замминистра украинского минэкономразвития Нефедова, депутаты хотят «продавить мега-коррупционную схему», которая «замаскирована под поддержку отечественного бизнеса». Он заявил, что авторы законопроекта предлагают «направить избранным олигархам и бизнесменам десятки миллиардов гривен». «Аргументация примитивная — не надо нас немецкой техники на строительстве дорог. Автодор бросал асфальт в ямы лопатами в дождь и будет бросать дальше. Только денег мы им больше заплатим, чем немцам», — написал Нефедов на своей странице в Facebook.

Теги: Украина , законопроект , Верховная Рада
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