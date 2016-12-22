«МегаФон» повысит цену услуг в международном роуминге для части абонентов

Сотовый оператор «МегаФон» уведомил абонентов об изменениях условий тарифной опции «Весь мир», которая позволяет абонентам получать 40 бесплатных входящих минут в сутки за фиксированную абонентскую плату в роуминге в 230 странах мира.

Как говорится в сообщении оператора, с 18 декабря абонентская плата для клиентов, подключивших эту опцию, составит 99 руб. в сутки. До сих пор клиенты «МегаФона» платили 59 руб. в сутки, то есть размер абонентской платы вырос на 68%.

Как пояснил РБК представитель «МегаФона», на размер тарифа в роуминге влияет то, что все взаиморасчеты с зарубежными операторами-партнерами осуществляются в иностранной валюте. «В этой опции мы довели стоимость до среднерыночного уровня. При этом нашим клиентам доступно более выгодное предложение: абоненты тарифной линейки «Включайся!» могут пользоваться мессенджерами, через которые многие абоненты совершают звонки, где будет безлимитный трафик за 99 руб. в сутки. Также существует опция для интернета за рубежом — «Мир онлайн», в которой мы расширили географию: теперь опция действует в 69 странах», — говорит представитель «МегаФона». Количество пользователей опции «Весь мир» в «МегаФоне» не раскрывают.

Примерно год назад «МегаФон» объявил о повышении базовых тарифов на услуги в международном роуминге в ряде стран. Повышение вызвало вопросы у Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В конце января этого года она возбудила дело против «МегаФона» по подозрению в установке монопольно высокой цены на услуги в роуминге. По оценке ФАС, оператор увеличил стоимость услуг в зависимости от направления на 20–2200%. Решение по этому делу пока не вынесли.