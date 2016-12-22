Самолет «Победы» вынужденно сел в Волгограде из-за закурившего пассажира

Самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за курившего на борту пассажира. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь компании Елена Селиванова.

«[Это был] рейс DP511 Петербург — Нальчик. Борт стоял в Волгограде 40 минут», — добавила пресс-секретарь.

«Победа» планирует обратиться в суд для взыскания с нарушителя убытков, которые были понесены в результате инцидента. «Считаем расходы за вынужденную посадку», — пояснила она.

О том, что лайнер «Победы» вынужденно сел в волгоградском аэропорту из-за курения пассажира, ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник в компании. По данным собеседника агентства, самолет приземлился в воздушной гавани около 16:00 мск.

Ранее «Победа» подавала три иска к курившим на борту пассажирам. В общей сумме компания запросила около 700 тыс. руб. компенсации.