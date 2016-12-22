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Курс биткоина превысил $16 тыс.
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Курс биткоина превысил $16 тыс.
Деньги, 18:55
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Курс биткоина превысил $16 тыс.
Биткоин за сутки подорожал на 25%, основным драйвером роста по-прежнему выступают ожидание запуска фьючерса на биткоин и ажиотаж вокруг криптовалюты

Курс биткоина в четверг вечером преодолел очередную круглую отметку в $16 тыс., подорожав за сутки на 25%. По состоянию на 18:30 мск курс биткоина, по данным Сoinmarketcap.com, составлял $16,178 тыс.

Это же третий «круглый» рубеж, который биткоин пробил за четверг — ночью курс криптовалюты достиг $14 тыс., а днем — $15 тыс. Капитализация биткоина достигла $270 млрд.

По мнению экспертов, рост биткоина в первую очередь связан с ожиданиями запуска фьючерсов на биткоин. «Оптимизм в большой степени связан с приближающимся запуском фьючерсов на биткоин чикагским оператором CBOE Global Markets (10 декабря) и крупнейшей деривативной площадкой CME (18 декабря). Кроме того, на днях стало известно, что фьючерсы на биткоин в ближайшем будущем могут появиться на Токийской бирже», — отмечает управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов.

Создание фьючерсов на биткоин — настоящее событие для институциональных инвесторов, которое откроет им новые возможности торговли криптовалютой. Кроме того, это может облегчить создание биржевых фондов (ETF) на основе биткоина. По идее, создание такого фьючерса должно послужить сигналом инвесторам к тому, что биткоин является адекватным инвестиционным активом, полагает аналитик.

Рост стоимости биткоина подогревает еще и сильный ажиотаж, в который вовлекается все больше людей, в том числе тех, кто слабо представляет, как работают криптовалюты и каковы риски, отмечает эксперт.

Прогнозировать точную стоимость биткоина на конец 2017 года практически невозможно, хотя бы потому что привычные аналитические модели к криптовалютам неприменимы, отмечают аналитики. «Можно лишь предположить, что введение фьючерсов на биткоин поддержит растущий тренд в декабре, при этом по факту запуска производных инструментов во второй декаде возможно снижение темпов роста или даже небольшая коррекция», — считает Сафонов. Предположительно, к концу декабря биткоин может стоить в диапазоне $16–19 тыс., считает он.

Автор: Иван Аношин.
Теги: фьючерсы , биткоин , криптовалюта
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