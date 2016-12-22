СМИ сообщили об эвакуации здания РАН из-за подозрительного предмета

В Москве из-за подозрительного предмета было эвакуировано здание Российской академии наук (РАН) на Ленинском проспекте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники. В полиции подтвердили РБК, что в здании была обнаружена подозрительная коробка.

По словам источника агентства, коробку в здание пронес неизвестный мужчина, отказавшийся показать документы. «В 15:55 через главный вход в РАН зашел подозрительный мужчина с черным пакетом в руках, в котором была перетянутая скотчем коробка. Он заявил охране на проходной, что ему нужно пронести коробку в здание. Охрана потребовала документы, тогда человек бросил коробку и убежал. После этого были вызваны спецслужбы и объявлена эвакуация», — рассказали агентству.

Сотрудники полиции осмотрели около 16:00 подозрительный предмет на Ленинском проспекте, 32а, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. «Кто-то из посетителей бросил подозрительную коробку. Это была бумажная продукция, документы. Мы коробку осмотрели», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе РАН не смогли оперативно прокомментировать РБК информацию об эвакуации.

В октябре неизвестные сообщили о минировании главного здания МГУ на Воробьевых горах. Источники в правоохранительных органах рассказали, что ректору университета поступило письмо с угрозой взрыва.