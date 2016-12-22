В Херсоне взорвали гранату у банкомата «дочки» Сбербанка

В Херсоне неизвестные подорвали гранату у банкомата украинской «дочки» Сбербанка, говорится в сообщении регионального управления полиции. При взрыве никто не пострадал, однако аппарат оказался поврежден.

Инцидент произошел накануне вечером, около 22:50 по местному времени (21:50 мск). «Выездом следственно-оперативной группы Херсонского отдела полиции и специалистов взрыво-технического отдела областного главка полиции установлено, что неизвестный мужчина оставил у банкомата взрывное устройство, вероятно, гранату, после чего произошел взрыв», — говорится в сообщении полиции.

Информацию о взрыве подтвердили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы, сообщает «Укринформ». Чиновники уточнили, что была взорвана граната РГД-5.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

РБК направил запрос в ПАО «Сбербанк».

Кампания против отделений российских банков и их дочерних компаний на Украине развернулась весной 2017 года, после того как Киев ввел санкции против российских финансовых учреждений. Вандалы наносили надписи на здания, где располагались отделения, блокировали их работу и портили банкоматы. Так, в марте вход в отделение украинской «дочки» Сбербанка в Киеве заложили бетонными блоками. В апреле аналогичной атаке подверглось отделение Альфа-банка в Одессе.