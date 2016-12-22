Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,59 58,99 EUR Нал. 70,33 69,54 USD Бирж. 59,19 -0,04 EUR Бирж. 69,78 -0,09 USD ЦБ. 59,29 +0,37 EUR ЦБ. 69,93 +0,23 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 15534,75 +1913,75 ММВБ 2108,73 -0,72% РТС 1122,21 -0,81% Brent 61,69 +0,80% DJIA 24189,24 +0,20% Nasdaq 6793,72 +0,26% FTSE 7327,41 -0,28%
Губернатор Ленобласти предложил пересадить чиновников на такси
Лента новостей
Глава Минтранса гарантировал готовность системы транспорта к ЧМ-2018 18:03, Общество «Роснефть» назвала условия отказа от нового иска к АФК «Система» 17:55, Бизнес Мутко ответил на решение МОК словами «есть кого отправлять в отставку» 17:55, Общество Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС на посылки из России 17:49, Бизнес «Центр-инвест» одним из первых в РФ подключил карты «Мир» к Samsung Pay 17:48, Пресс-релизы Михаил Гуцериев создал новую девелоперскую компанию 17:47, Бизнес В Херсоне взорвали гранату у банкомата «дочки» Сбербанка 17:46, Общество СК возбудил уголовное дело против защитника прав заключенных 17:38, Общество Губернатор Ленобласти предложил пересадить чиновников на такси 17:37, Общество Россия обвинила акционеров ЮКОСа в тайных выплатах экс-советнику Путина 17:35, Экономика Спецпредставитель президента Абдулатипов предложил возродить Спартакиады 17:26, Политика Инвестиции без страха и трепета: как приумножить личные сбережения 17:23, Партнерский материал Росстат рассказал о динамике цен на кастрюли и другие новогодние подарки 17:21, Общество Хакеры украли у компании биткоины на $70 млн 17:14, Технологии и медиа УЕФА открыл новое дисциплинарное дело против «Спартака» 17:10, Спорт «Система» обвинила «Роснефть» в желании получить «Башнефть» бесплатно 17:10, Бизнес Суд вызвал Порошенко на допрос по делу о госизмене Януковича 17:09, Политика Участника акции 26 марта приговорили к 1,5 годам колонии 17:08, Общество Крупнейшие фармкомпании заявили о нарушениях в госзакупках лекарств 16:59, Общество «Сделки века не будет»: протесты против решения США по Иерусалиму 16:58, Фотогалерея  Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 16:55, РБК и Thomson Reuters Суд досрочно освободил экс-главу РАО из колонии 16:47, Общество Путин предостерег «Ростех» от бесконтрольного расширения 16:41, Бизнес В Кремле исключили репутационные издержки от работы Мутко 16:41, Политика Адвокат Саакашвили заявил о болезни политика после задержания на крыше 16:37, Политика Грузинские полицейские поймали похитителей рельсов на новой магистрали 16:34, Общество Собчак решила поговорить с Путиным на его большой пресс-конференции 16:27, Политика Генштаб рассказал о целях «беспрецедентных» авиаударов в Сирии 16:27, Общество
Губернатор Ленобласти предложил пересадить чиновников на такси
Общество, 17:37
0
Губернатор Ленобласти предложил пересадить чиновников на такси

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил сократить расходы регионального бюджета за счет содержания автопарка для чиновников, передает «Интерфакс». По мнению главы региона, сделать это можно, пересадив чиновников на такси.

Привлечение такси к обслуживанию чиновников Дрозденко назвал «уберизацией». «Либо такси, либо по конкурсу выберем одну из компаний. Зачем нам держать бюджетный автопарк? Мы можем разработать систему диспетчеризации. Нам проще трех диспетчеров посадить, чем нести расходы на содержание автопарка», — заявил губернатор.

Глава региона рассказал, что намерен провести административную реформу в аппарате области, введя в его работу современные элементы. «Я хочу, чтобы мы были современными. Были продвинутыми. А для этого надо начинать движение к современным технологиям», — пояснил он.

Модернизировать работу чиновников региона Дрозденко предложил с помощью полного перехода на электронный документооборот и жесткого контроля работы сотрудников региональной власти. «Будем вводить такие вещи, как тайминг, электронный документооборот, регламенты рабочего времени, регламенты работы самого руководителя, вплоть до времени ожидания в приемной, времени в пути, времени на проведение совещания, вплоть до того, что самые серьезные совещания будут репетироваться», — сообщил Дрозденко.

Одновременно он сообщил о планах сократить аппарат чиновников, доведя их число до «минимального количества». Добиться этого он намерен с помощью объединения ряда комитетов. «Там, где человек двадцать, должно остаться минимум в два раза меньше», — рассказал он.

Ранее в октябре, как сообщал «РБК. Санкт-Петербург», Дрозденко использовал робота для передачи парламенту проекта бюджета на 2018 год. Человекоподобный робот вошел в кабинет в момент встречи губернатора со спикером парламента области Сергеем Бебениным. Видео этого момента было опубликовано на канале пресс-службы губернатора в YouTube.

Теги: Ленинградская область , Александр Дрозденко , Такси
Главное
Россия обвинила акционеров ЮКОСа в тайных выплатах экс-советнику Путина Экономика
Материалы по теме
Глава РФПИ анонсировал инвестиции фонда в «Яндекс.Такси» Бизнес
Таксист взял с гражданки Израиля за поездку по центру Москвы 18 тыс. руб. Общество
Для фигуранта дела о возбуждении ненависти к чиновникам попросили 5 лет Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку