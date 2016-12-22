Губернатор Ленобласти предложил пересадить чиновников на такси

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил сократить расходы регионального бюджета за счет содержания автопарка для чиновников, передает «Интерфакс». По мнению главы региона, сделать это можно, пересадив чиновников на такси.

Привлечение такси к обслуживанию чиновников Дрозденко назвал «уберизацией». «Либо такси, либо по конкурсу выберем одну из компаний. Зачем нам держать бюджетный автопарк? Мы можем разработать систему диспетчеризации. Нам проще трех диспетчеров посадить, чем нести расходы на содержание автопарка», — заявил губернатор.

Глава региона рассказал, что намерен провести административную реформу в аппарате области, введя в его работу современные элементы. «Я хочу, чтобы мы были современными. Были продвинутыми. А для этого надо начинать движение к современным технологиям», — пояснил он.

Модернизировать работу чиновников региона Дрозденко предложил с помощью полного перехода на электронный документооборот и жесткого контроля работы сотрудников региональной власти. «Будем вводить такие вещи, как тайминг, электронный документооборот, регламенты рабочего времени, регламенты работы самого руководителя, вплоть до времени ожидания в приемной, времени в пути, времени на проведение совещания, вплоть до того, что самые серьезные совещания будут репетироваться», — сообщил Дрозденко.

Одновременно он сообщил о планах сократить аппарат чиновников, доведя их число до «минимального количества». Добиться этого он намерен с помощью объединения ряда комитетов. «Там, где человек двадцать, должно остаться минимум в два раза меньше», — рассказал он.

Ранее в октябре, как сообщал «РБК. Санкт-Петербург», Дрозденко использовал робота для передачи парламенту проекта бюджета на 2018 год. Человекоподобный робот вошел в кабинет в момент встречи губернатора со спикером парламента области Сергеем Бебениным. Видео этого момента было опубликовано на канале пресс-службы губернатора в YouTube.