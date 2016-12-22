В Воронежской области мужчина похитил несработавший автомат с бахилами

В городе Россошь Воронежской области полицейские задержали мужчину, похитившего из больницы автомат по продаже бахил, говорится в сообщении регионального управления МВД. На преступление местный житель пошел, после того как сделал несколько неудачных попыток совершить покупку в автомате.

Полицию на место преступления вызвала охрана больницы, сообщившая о том, что мужчина «открыто похитил из медучреждения аппарат по продаже бахил в капсулах и скрылся с ним в неизвестном направлении». Полицейские установили обстоятельства происшествия, пользуясь записью с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина несколько раз пытался безуспешно купить бахилы. Закинув несколько монет, мужчина отчаялся и решил забрать весь автомат домой.

Полицейские задержали мужчину до того, как он успел вскрыть автомат. Похитителем оказался 54-летний местный житель, работающий бетонщиком в строительной организации. Он дал признательные показания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 (грабеж). Максимальное наказание по этой статье предусматривает четыре года лишения свободы.