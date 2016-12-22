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Ростовский аэропорт Платов начал принимать регулярные рейсы
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Ростовский аэропорт Платов начал принимать регулярные рейсы
Экономика, 15:49
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Ростовский аэропорт Платов начал принимать регулярные рейсы

Аэропортовый комплекс Платов в Ростове-на-Дону принял первый регулярный пассажирский рейс. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Первой авиакомпанией, чей лайнер совершил посадку в Платове, стала «Победа». «Его встретили водной аркой из пожарных брандспойтов. Это многолетняя традиция в гражданской авиации: так принято встречать первый прилетевший лайнер или новую авиакомпанию», — отмечается на странице аэропорта во «ВКонтакте».

За первые три часа работы Платов принял и отправил 12 рейсов.

Также 7 декабря из международного аэропорта Ростов-на-Дону вылетел последний рейс — следовавший в Санкт-Петербург самолет авиакомпании «Россия». «Таким образом, аэропорт Платов плавно стал преемником старого аэропорта», — уточняется в сообщении. Окончательное закрытие старого аэропорта запланировано на 1 марта 2018 года. ​Его территория будет застроена.

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Платов — первый аэропорт в современной российской истории, построенный с нуля. Он был возведен в рамках программы подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Аэропорт входит в холдинг «Аэропорты регионов» группы «Ренова» Виктора Вексельберга.

Базовым авиаперевозчиком аэропорта станет компания «Азимут». В декабре 2017 года она сменит базирование на аэропорт Платов.

Общий объем инвестиций в аэропорт, который строился три года, составил 50 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора «Аэропортов регионов» Евгения Чудновского. Чудновский признал, что тарифы аэропорта выше среднеотраслевых. Но снижать их «Платов» не планирует, сказал он.

Теги: запуск , «Аэропорты регионов» , Платов
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