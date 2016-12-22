В Москве бездомный сгорел вместе с мусорным контейнером

На севере Москвы на улице Константинова среди сгоревших мусорных контейнеров обнаружили тело бездомного, сообщили РБК в столичном главке Следственного комитета.

«Проводится проверка. Устанавливается личность погибшего. Назначена экспертиза, которая покажет, отчего он скончался», — уточнили в ведомстве.

На сайте управления отмечается, что возгорание мусорных контейнеров произошло в ночь на 6 декабря.

В конце октября при пожаре в коллекторе на юго-западе Москвы за территорией МГИМО погибли два человека — мужчина и женщина. По предварительной версии, загорелся утеплитель труб, проходивших в коллекторе. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

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