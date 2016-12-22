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Глава Минэкономразвития станет судьей в телешоу «Идея на миллион»
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Глава Минэкономразвития станет судьей в телешоу «Идея на миллион»
Бизнес, 12:48
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Глава Минэкономразвития станет судьей в телешоу «Идея на миллион»

​В шоу «Идея на миллион», которое телеканал НТВ начнет показывать с 12 декабря, бизнес-идеи участников будет оценивать в составе жюри министр экономического развития России Максим Орешкин. Об этом говорится в пресс-релизе Внешэкономбанка, который стал партнером проекта.

«Предприниматели — это те люди, которые рискуют, генерируют новые идеи, двигают российскую экономику вперед. Я надеюсь, что это шоу вселит уверенность в начинающих бизнесменов и тем самым будет способствовать экономическому росту. Существуют специальные фонды, которые отбирают стартапы, молодых изобретателей с оригинальными идеями и предоставляют им финансирование. Я уверен, что для кого-то из участников эта программа станет путевкой в жизнь», — приводит банк слова Орешкина.

«В семи отборочных турах 35 участников презентуют свои уникальные разработки в различных областях: медицина, промышленность, информационные технологии, энергоэффективность и космические разработки. Каждое ноу-хау протестировано командой испытателей во главе с Сергеем Малоземовым, а после просмотра сюжета-теста в студии вопросы инноваторам задают члены жюри», — пояснили на НТВ.

Победители шоу получат три главных награды в размере 25 млн, 20 млн и 15 млн руб. на развитие своего бизнеса.

Ранее в пресс-релизе, посвященном этому шоу, банк сообщил, что для участия в нем было подано более 500 заявок. «Основными критериями для отбора конкурсантов стали наукоемкость проекта, наличие прототипа, квалификация команды и коммерческая привлекательность разработок. В итоге в лонглисте передачи оказались 35 стартапов, которые теперь поборются за призовой фонд от Внешэкономбанка», — сообщили в банке.

В жюри шоу вошли основатель фармацевтической компании «Р-Фарм» Алексей Репик и председатель правления нефтехимического холдинга «Сибур» Дмитрий Конов. Со стороны Внешэкономбанка в жюри вошли председатель банка Сергей Горьков и куратор проекта «Идея на миллион», заместитель Горькова Алексей Иванченко.

Кроме них оценивать проекты будут управляющий партнер фонда Almaz Capital Александр Галицкий, партнер фонда RBV Capital Алексей Конов, основатель «фабрики стартапов» «Главстарт» и сервиса Price.ru Аркадий Морейнис, управляющий партнер венчурного фонда и стартап-акселератора IdealMachine Сергей Фрадков, председатель правления строительной компании «Баркли» Леонид Казинец и председатель совета директоров телекоммуникационного холдинга «АйКомИнвест» Виталий Юсуфов.

В жюри шоу также приглашены ​старший вице-президент фонда «Сколково» Александр Чернов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а также руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению финансовой доступности Михаил Мамута и член наблюдательного совета некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Эльдар Муслимов.

Теги: НТВ , Максим Орешкин , Шоу
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