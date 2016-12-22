Врачи из Петербурга объяснили появление российской скорой в Стокгольме

Машина российской скорой помощи находилась в Стокгольме, чтобы забрать другого пациента из больницы, сообщили РБК в платной службе скорой помощи «Петербургская неотложка».

«Наша компания оказывает услуги транспортировки пациентов не только в России, но и в других странах. Наши врачи везли пациента из одной больницы в другую и увидели, что человеку на улице стало плохо. Естественно, они не могли проехать мимо, оказали первую помощь и передали пациента в руки медиков Стокгольма», — рассказала представитель «Петербургской неотложки».

На инцидент обратила внимание местная газета Aftonbladet, озаглавив свой материал: «В Стокгольме появилась загадочная русская карета скорой помощи». Она также разместила фотографию с желтым автомобилем с российскими номерами и надписью «Реанимация».

На тротуаре люди в форме «Петербургской неотложки» помогают человеку, которому стало плохо.

Издание отмечает, что в местной полиции не смогли объяснить, как в Стокгольме оказалась скорая помощь из России.

О произошедшем также сообщили очевидцы в Twitter. «Что здесь делает российская скорая помощь?» — написал один из них.

После публикации истории в газете он разместил новый комментарий: «Всем русским: Я не думал, что есть что-то предосудительное в появлении русской скорой в Стокгольме. Мне просто было интересно, ведь я ни разу не видел здесь иностранную машину скорой помощи».