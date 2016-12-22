Дети получили переломы позвоночника в батутном центре в Архангельске

Следователи возбудили уголовное дело после того, как двое детей получили переломы позвоночника в батутном центре в Архангельске, сообщило областное следственное управление СКР.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, в октябре мальчики 8 и 9 лет получили компрессионные переломы позвоночника.

В конце ноября архангельская газета «Правда севера» сообщила, что мальчики получили травмы, делая сальто под руководством некомпетентного инструктора в недавно открывшемся парке развлечений.

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