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Новозеландский производитель масла Anchor получит 49% российской «Юнифуд»
Бизнес, 12:03
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Новозеландский производитель масла Anchor получит 49% российской «Юнифуд»

Крупнейший в Новой Зеландии производитель молока Fonterra Co-operative Group Limited получил 49% в компании «Юнифуд», рассказал РБК менеджер по коммуникациям Fonterra Грант Эллиотт. «Юнифуд» — совместное предприятие по производству сливочного масла и сыра в России Fonterra и дистрибьютора продуктов питания «Фудлайн» (о его создании компании объявили в четверг, 7 декабря). «Фудлайн» получила 51% СП.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», ООО «ЮНИФУД» было зарегистрировано в России в августе 2017 года, основным видом его деятельности является производство молока и молочной продукции. Владельцем 100% указывалась «Фудлайн».

Предприятие «Юнифуд» будет заниматься производством сливочного масла и сыра торговых марок Anchor, Hansdorf, «Доярушка» для последующей продажи на российском рынке, отмечает Эллиотт. Производство расположено в Санкт-Петербурге, его строительство началось в прошлом году и было недавно завершено.

Объем инвестиций в предприятие представитель Fonterra не раскрыл, отметив, что в рамках проекта созданы 100 рабочих мест.

Fonterra Co-operative Group Limited (бренд Anchor) объединяет около 10,5 тыс. фермеров, на ее долю приходится 25% всего новозеландского экспорта молочных продуктов. Выручка Fonterra в 2017 финансовом году (завершился в сентябре) выросла на 12% и составила $19,2 млрд.

Группа «Фудлайн» — российский дистрибьютор продуктов питания. Компания была основана в 1994 году в Санкт-Петербурге, в Москве работает с 2007 года, у нее есть распределительные центры в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В 2009 году компания открыла производственную площадку по фасовке сыров Unicheese.

Теги: Anchor , «Юнифуд»
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