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Орешкин отказался считать себя фаворитом Путина
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Орешкин отказался считать себя фаворитом Путина
Политика, 09:34
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Орешкин отказался считать себя фаворитом Путина
«Я полностью сконцентрирован на той работе, которая у меня есть», — сказал глава Минэкономразвития. Ранее Bloomberg писал, что Орешкин обладает более значительным политическим весом, чем все его предшественники
Максим Орешкин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Министр экономического развития Максим Орешкин в интервью «Газете.ру» заявил, что не считает себя фаворитом президента России Владимира Путина.

«Я себя фаворитом не считаю. Как я уже говорил, я полностью сконцентрирован на той работе, которая у меня есть», — сказал Орешкин. ​

В августе Bloomberg со ссылкой на трех чиновников, знакомых со взглядами президента, писал, что Орешкин «вырос в фаворита Путина». Утверждалось, что он обладает более значительным политическим весом, чем все его предшественники. В качестве доказательств агентство отмечало, что Орешкин появляется рядом с главой государства на крупных международных форумах, а также указывало на тот факт, что именно он раскрыл детали первой встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге.

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Политика

В сентябре на вопрос, хотел бы он стать президентом или премьер-министром, Орешкин сказал, что «ни к каким постам, ни к какому-то такому очень активному карьерному росту» он не стремится. ​«Я считаю, что нужно пока справиться с теми обязанностями, которые есть у меня», — пояснил министр.

В том же месяце эксперты фонда «Петербургская политика» составили рейтинг публичных фигур, которые могли бы рассматриваться в качестве возможных преемников Владимира Путина. Орешкина их числе не было. В пятерку лидеров вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собяини, губернатор Тульской области Александр Дюмин, министр обороны Сергей Шойгу, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В течение длительного времени сохранялась интрига, пойдет ли Путин на выборы сам, или будет назначен преемник, однако 6 декабря президент объявил о намерении выдвинуться на четвертый срок.

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Орешкин занял пост министра экономического развития после ареста и​ отставки «в связи с утратой доверия» Алексея Улюкаева в конце 2016 года. До этого он был заместителем министра финансов.

Автор: Александра Федотова.
Теги: Владимир Путин , министр , Максим Орешкин , фаворит
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