Орешкин отказался считать себя фаворитом Путина

Министр экономического развития Максим Орешкин в интервью «Газете.ру» заявил, что не считает себя фаворитом президента России Владимира Путина.
«Я себя фаворитом не считаю. Как я уже говорил, я полностью сконцентрирован на той работе, которая у меня есть», — сказал Орешкин.
В августе Bloomberg со ссылкой на трех чиновников, знакомых со взглядами президента, писал, что Орешкин «вырос в фаворита Путина». Утверждалось, что он обладает более значительным политическим весом, чем все его предшественники. В качестве доказательств агентство отмечало, что Орешкин появляется рядом с главой государства на крупных международных форумах, а также указывало на тот факт, что именно он раскрыл детали первой встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге.
В сентябре на вопрос, хотел бы он стать президентом или премьер-министром, Орешкин сказал, что «ни к каким постам, ни к какому-то такому очень активному карьерному росту» он не стремится. «Я считаю, что нужно пока справиться с теми обязанностями, которые есть у меня», — пояснил министр.
В том же месяце эксперты фонда «Петербургская политика» составили рейтинг публичных фигур, которые могли бы рассматриваться в качестве возможных преемников Владимира Путина. Орешкина их числе не было. В пятерку лидеров вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собяини, губернатор Тульской области Александр Дюмин, министр обороны Сергей Шойгу, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В течение длительного времени сохранялась интрига, пойдет ли Путин на выборы сам, или будет назначен преемник, однако 6 декабря президент объявил о намерении выдвинуться на четвертый срок.
Орешкин занял пост министра экономического развития после ареста и отставки «в связи с утратой доверия» Алексея Улюкаева в конце 2016 года. До этого он был заместителем министра финансов.