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Орешкин поделился ожиданиями по курсу рубля на 2018 год
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Орешкин поделился ожиданиями по курсу рубля на 2018 год
Экономика, 08:08
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Орешкин поделился ожиданиями по курсу рубля на 2018 год

Курс рубля в 2018 году «не рухнет», заявил ​министр экономического развития Максим Орешкин в интервью изданию «Газета.ру».

Он отметил, что курс зависит от колебаний цен на нефть, при этом он гораздо более стабильный, чем раньше. По словам Орешкина, в декабре падения курса национальной валюты также не ожидается.

Он добавил, что переоцененность рубля, которая наблюдалась в апреле, в настоящий момент нивелирована. Рубль торгуется примерно там, где он и должен торговаться, считает министр.

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Экономика

В середине октября Максим Орешкин заявлял, что до конца 2017 года по курсу рубля «каких-то изменений ожидать не стоит». Наиболее вероятная картина — до 63 руб. за долл. в декабре; если же цена на нефть будет держаться на более высоком уровне, то существенных изменений по курсу не произойдет, говорил глава Минэкономразвития. По прогнозам ведомства, в 2018 и 2019 годах курс рубля продолжит ослабление, отмечал министр.

В конце сентября Минфин спрогнозировал динамику курса рубля до 2035 года. Согласно базовому сценарию развития экономики​ России, номинальный курс рубля в 2031–2035 годах составит 82,5 руб. за доллар, а в худшем случае — 84,32 руб. за доллар, считают в ведомстве. В оптимистичном прогнозе курс российской валюты — 75,6 руб. за доллар.

Теги: курс , Максим Орешкин , рубль
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