Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гепатитом А в России на 48%

Заболеваемость острым гепатитом А в России за десять месяцев 2017 года возросла на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Заболеваемость острым гепатитом А в январе — октябре 2017 года составила 5,06 на 100 тыс. населения против 3,43 аналогичного периода 2016 года», — говорится в сообщении.

Самые высокие показатели заболеваемости отмечены в Удмуртской Республике (16,02 на 100 тыс. населения, при среднемноголетних показателях (СПМ) 5,29), Пермском крае (10,78 при СМП 5,97) и Пензенской (10,72 при СМП 4,38) области. Также высокие показатели заболеваемости, которые превышают среднероссийский показатель более чем в 1,5 раза, зафиксированы в Новгородской области, а также Ивановской, Иркутской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Калининградской, Костромской, Самарской областях.

Кроме того, высокие показатели отмечены в Москве (8,92 при СМП 5,07) и в Санкт-Петербурге (7,64 при СМП 6,07).

В прошлом году Роспотребнадзор сообщал о снижении заболеваемости гепатитом А в России за первые десять месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 6,9%.