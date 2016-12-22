Собчак прокомментировала решение Путина баллотироваться в президенты

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что «не видит никакого события» в том, что Владимир Путин вновь решил выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом она сказала в ходе выступления на встрече с жителями Нижнего Новгорода, сообщается на предвыборном сайте Собчак.

«Кто-то сомневался, что будет иначе? Путин будет и через шесть лет, и пока здоровье будет позволять. Я не вижу здесь никакого события, мы все это знаем», — подчеркнула она. «Единственный способ показать, что мы есть — это участвовать в выборах», — добавила Собчак.

Она отметила, что идет на выборы для того, чтобы «побеждать» и «быть услышанной». «Я хочу, чтобы у нас был выбор и чтобы люди могли сами решать, кто лучше: [Ксения] Собчак, [Алексей] Навальный, [Владимир] Путин или [Григорий] Явлинский. А сейчас все решает Путин. И я не верю в такую систему», — заключила телеведущая.

О решении принять участие в выборах президента России, которые намечены на март 2018 года, Владимир Путин объявил 6 декабря. Об этом он сказал в ходе общения с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

«Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее», — сказал Путин на форуме «Доброволец России — 2017», который посетил в тот же день.

Ксения Собчак в середине октября также заявляла о намерении участвовать в президентских выборах. Телеведущая предложила рассматривать свою кандидатуру как альтернативу графе «против всех». Позже стало известно, что Собчак будет выдвигаться от партии «Гражданская инициатива». Съезд партии, на котором произойдет это выдвижение, запланирован на конец декабря.