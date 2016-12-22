Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,52 59,03 EUR Нал. 70,28 69,64 USD Бирж. 59,23 +0,48 EUR Бирж. 69,87 +0,42 USD ЦБ. 58,93 +0,24 EUR ЦБ. 69,71 +0,07 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 13129,12 +1445,19 ММВБ 2124,12 +0,49% РТС 1131,38 -0,25% Brent 61,23 -2,31% DJIA 24148,56 -0,13% Nasdaq 6762,21 -0,19% FTSE 7348,03 +0,28%
Порошенко назвал число погибших военных в борьбе «за сохранение Украины»
Лента новостей
Роналду установил «вечный» рекорд результативности в Лиге чемпионов 06 дек, 23:58, Спорт Минобороны ответило Пентагону на непризнание освобождения Сирии от ИГ 06 дек, 23:56, Политика Порошенко назвал число погибших военных в борьбе «за сохранение Украины» 06 дек, 23:34, Политика По просьбам трудящихся: с какой повесткой Путин пойдет на выборы 06 дек, 23:29, Политика Мутко ответил на решение МОК словами «не время думать о себе» 06 дек, 23:08, Общество Палестина сочла решение Трампа по Иерусалиму выходом из мирного процесса 06 дек, 22:59, Политика Вы заблуждаетесь: разбираемся с мифами про имплантацию 06 дек, 22:54, РБК и My Ideal Smile В Турции начались протесты после решения Трампа по Иерусалиму 06 дек, 22:54, Политика Лига чемпионов по футболу. «Ливерпуль» — «Спартак». Онлайн 06 дек, 22:45, Спорт В Чечне объяснили слова Кадырова о выступлении спортсменов под флагом МОК 06 дек, 22:33, Общество Посол Палестины в России заявил о шоке от решения Трампа по Иерусалиму 06 дек, 22:30, Политика Ходорковский отреагировал на решение Путина баллотироваться на новый срок 06 дек, 22:04, Политика Глава МОК «принял к сведению» слова Путина о россиянах на Олимпиаде-2018 06 дек, 21:52, Общество Премьер Израиля назвал «историческим днем» решение Трампа по Иерусалиму 06 дек, 21:47, Политика Как прокатиться по замерзшему Байкалу и не попасть в неприятности 06 дек, 21:40, РБК и Hankook В Москве вручили Премию РБК за 2017 год 06 дек, 21:37, Бизнес СКР предъявил обвинения главе криминалистического центра МВД 06 дек, 21:31, Общество Путин внес в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах семьям с детьми 06 дек, 21:26, Политика Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля 06 дек, 21:23, Политика «Реал» согласовал переход лучшего бомбардира чемпионата Италии за €80 млн 06 дек, 21:21, Спорт Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 06 дек, 21:20, РБК и Mitsubishi Pajero Sport С сайта ЦБ исчез список допущенных к работе с гособоронзаказом банков 06 дек, 21:15, Финансы «Яндекс» ответил на слова ФАС о манипулировании поисковой выдачей 06 дек, 21:14, Технологии и медиа Володин призвал не самоуспокаиваться в связи с выдвижением Путина 06 дек, 20:58, Политика Минэкономразвития допустило достижение инфляцией дна 06 дек, 20:40, Экономика РЖД пустят все поезда в обход Украины с 11 декабря 06 дек, 20:30, Общество Таможня объяснила новые требования к оформлению покупок за рубежом 06 дек, 20:30, Экономика С 1917 до 2017: хорошо ли вы знаете историю российских денег 06 дек, 20:24, РБК и Ситибанк
Порошенко назвал число погибших военных в борьбе «за сохранение Украины»
Украинский кризис, 06 дек, 23:34
0
Порошенко назвал число погибших военных в борьбе «за сохранение Украины»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ходе операции «за сохранение Украины» погибли свыше 2,7 украинских военных. Об этом он сказал во время выступления на премьере фильма «Киборги» в Киеве, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«Более 2750 украинских военных, в том числе почти 2400 из состава Вооруженных Сил Украины отдали свою жизнь за то, чтобы Украина была сохранена. За каждый клочок родной земли», — сказал Порошенко. Благодаря совместным усилиям украинских граждан удалось создать «одну из самых сильных армий на европейском континенте», подчеркнул он.

«Название «Киборги», которыми наши враги — агрессоры, хотели нас обидеть, наоборот стала синонимом мужества, стойкости и патриотизма украинского воина», — добавил Порошенко. По его словам, слово «Киборги» навсегда «войдет в историю украинского войска».

«Киборги» — художественный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева, в котором рассказывается об обороне аэропорта Донецка украинскими военнослужащими в 2014 году. Съемки кинокартины начались в феврале 2017 года, бюджет составил 48 млн гривен (около $1,9 млн). Премьера картины на Украине состоялась 6 декабря в День Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бои за Донецкий аэропорт длились с мая 2014 года по январь 2015 года. В ходе боев здание аэровокзала почти полностью разрушили, аэропорт стал непригодным для использования. Большую часть времени его удерживали подразделения армии Украины, которые получили прозвище «киборги». В январе 2015 года силы самопровозглашенной Донецкой народной республики взяли аэропорт под контроль, при этом некоторые объекты в районе аэропорта остались под контролем ВСУ.

Точное число погибших в результате боевых действий неизвестно. «Интерфакс» в марте 2015 года сообщал, что власти ДНР заявили об обнаружении тел 373 погибших украинских военных при разборе завалов в терминале аэропорта.

Теги: Украина , Петр Порошенко , военные , "Киборги"
Главное
Oracle поменяла условия работы с банками из санкционного списка Технологии и медиа
Материалы по теме
На Украине вышел тизер фильма о защищавших аэропорт Донецка «киборгах» Политика
«Киборги» ушли: что осталось от аэропорта Донецка после 242 дней сражений Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку