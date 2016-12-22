Порошенко назвал число погибших военных в борьбе «за сохранение Украины»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ходе операции «за сохранение Украины» погибли свыше 2,7 украинских военных. Об этом он сказал во время выступления на премьере фильма «Киборги» в Киеве, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«Более 2750 украинских военных, в том числе почти 2400 из состава Вооруженных Сил Украины отдали свою жизнь за то, чтобы Украина была сохранена. За каждый клочок родной земли», — сказал Порошенко. Благодаря совместным усилиям украинских граждан удалось создать «одну из самых сильных армий на европейском континенте», подчеркнул он.

«Название «Киборги», которыми наши враги — агрессоры, хотели нас обидеть, наоборот стала синонимом мужества, стойкости и патриотизма украинского воина», — добавил Порошенко. По его словам, слово «Киборги» навсегда «войдет в историю украинского войска».

«Киборги» — художественный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева, в котором рассказывается об обороне аэропорта Донецка украинскими военнослужащими в 2014 году. Съемки кинокартины начались в феврале 2017 года, бюджет составил 48 млн гривен (около $1,9 млн). Премьера картины на Украине состоялась 6 декабря в День Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бои за Донецкий аэропорт длились с мая 2014 года по январь 2015 года. В ходе боев здание аэровокзала почти полностью разрушили, аэропорт стал непригодным для использования. Большую часть времени его удерживали подразделения армии Украины, которые получили прозвище «киборги». В январе 2015 года силы самопровозглашенной Донецкой народной республики взяли аэропорт под контроль, при этом некоторые объекты в районе аэропорта остались под контролем ВСУ.

Точное число погибших в результате боевых действий неизвестно. «Интерфакс» в марте 2015 года сообщал, что власти ДНР заявили об обнаружении тел 373 погибших украинских военных при разборе завалов в терминале аэропорта.