Путин внес в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах семьям с детьми

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей. Это следует из информации электронной базы законопроектов Госдумы.
В законопроекте устанавливаются ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума для ребенка семьям, в которых он родился или был усыновлен. В такой семье среднедушевой доход не должен превышать более чем в полтора раза прожиточный минимум для того региона, где она проживает. Выплаты будут продолжаться до достижения ребенком полутора лет.
В случае принятия парламентом закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.
О планах начать выплаты за рождение первого ребенка президент объявил в конце ноября. Средний размер ежемесячной выплаты должен составить 10,5 тыс. руб. На эти цели федеральный бюджет выделит около 145 млрд руб.