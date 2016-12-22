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Путин внес в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах семьям с детьми
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Путин внес в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах семьям с детьми
Политика, 21:26
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Путин внес в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах семьям с детьми

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей. Это следует из информации электронной базы законопроектов Госдумы.

В законопроекте устанавливаются ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума для ребенка семьям, в которых он родился или был усыновлен. В такой семье среднедушевой доход не должен превышать более чем в полтора раза прожиточный минимум для того региона, где она проживает. Выплаты будут продолжаться до достижения ребенком полутора лет.

В случае принятия парламентом закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

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О планах начать выплаты за рождение первого ребенка президент объявил в конце ноября. Средний размер ежемесячной выплаты должен составить 10,5 тыс. руб. На эти цели федеральный бюджет выделит около 145 млрд руб.

Теги: Госдума , Владимир Путин , Дети
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