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Крупнейший ретейлер мира решил сменить название
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Крупнейший ретейлер мира решил сменить название
Бизнес, 19:50
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Крупнейший ретейлер мира решил сменить название

Компания Wal-Mart Stores, управляющая крупнейшей в мире торговой сетью Walmart, объявила о решении сменить название, сообщил в своем блоге исполнительный директор Дуг Макмиллон. В компании решили привести юридическое название в соответствие с названием самих магазинов.

По решению руководства с 1 февраля 2018 года название компании сократится и лишится дефиса. Официальное название будет изменено на Walmart Inc. Макмиллон пояснил, что большинство клиентов в любом случае уже используют его в речи. «Почему мы приняли это решение? Потому что мы наращиваем наше присутствие на рынке в качестве ретейлера, который обслуживает клиентов вне зависимости от того, как они выбирают магазин. Большинство из нас, и я полагаю, все наши клиенты, называют нашу компанию Walmart, и так будет в будущем», — заявил он.

Компания Wal-Mart была основана в США в 1962 году Сэмом Уолтоном. Начав с одного магазина в штате Арканзас, к концу 1970-х Уолтон нарастил их число до более чем 200. Вскоре сеть магазинов Wal-Mart стала крупнейшей в США и в мире. В списке крупнейших компаний США Fortune 500 2017 года компания занимает первое место с выручкой $485 млрд.

Теги: Ретейлеры , Walmart , Wal-Mart Stores
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