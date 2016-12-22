Медведев совершил виртуальную поездку на поезде из Москвы в Казань

Премьер-министр России Дмитрий Медведев совершил виртуальную поездку в поезде по высокоскоростной магистрали Москва — Казань с помощью шлема виртуальной реальности на выставке «Транспорт России», передает «Интерфакс».
Надев шлем, представленный на стенде РЖД, он прошел в виртуальный поезд, где ознакомился с презентацией будущей трассы. Также на стенде премьеру рассказали о других приоритетных проектах компании.
Также Медведев осмотрел и другие стенды, представленные на выставке. Среди иних были стенд Республики Татарстан, компании «Управляющая портовая компания», трассы Таврида, государственной компании «Автодор» и другие.
Проектируемый участок Москва — Казань станет частью высокоскоростной магистрали «Евразия», которая должна соединить Пекин с Берлином через Москву. Протяженность магистрали — 9,5 тыс. км. Начало строительства разных участков магистрали варьируется от 2018 года (Москва — Казань) до 2023 года (Красное — Москва, Челябинск — Золотая сопка). Завершить строительство железной дороги планируется в 2026 году.
Стоимость российского участка железной дороги оценивалась в 3,58 трлн руб., общая стоимость — в 7,84 трлн руб.
Китай развивает глобальный инфраструктурный проект «Один пояс — один путь» стоимостью $100 млрд. Он объединяет проекты Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути. В рамках Экономического пояса Шелкового пути было решено развивать транспортный коридор Китай — Казахстан — Россия — Белоруссия — Евросоюз, частью которого может стать «Евразия».