Скворцова объяснила появление в Минздраве неиспользованных средств

Возврат Минздравом 2 млрд руб. неиспользованных средств в бюджет связан с тем, что Счетная палата отказалась перенести эти средства на следующий год. Об этом рассказала глава ведомства Вероника Скворцова, передает корреспондент РБК.

Вопрос о возврате средств был поднят во время выступления Скворцовой перед депутатами Госдумы. В частности, парламентарии обратились к Скворцовой с вопросом о том, насколько целесообразно возвращение средств в бюджет с учетом того, что деньги на лечение детей собираются эсэмэсками силами граждан.

«Минздрав заранее предупреждал все фракции, что с учетом конкурсных процедур и необходимости закупки эндопротезов и других медизделий, что мы не успеем израсходовать эти деньги. Мы просили: перенесите эти деньги на следующий год. Кто нам отказал в этом? Нам отказала Счетная палата! И в январе сама тут же предъявила нам претензию по собственному отказу по неиспользованным средствам», — объяснила ситуацию Скворцова. Она подчеркнула, что Минздрав обладает всей необходимой отчетностью по этому вопросу.

Касаясь вопроса об общественном сборе средств на лечение больных, Скворцова напомнила, что этот процесс должен координироваться с Минздравом. Как пояснила министр, в ряде случаев государство способно само оказать бесплатную помощь. «Если они собирают деньги на какого-то пациента, и делают это честно, пусть согласуют с Минздравом — может ли государство бесплатно помочь этому больному или нет. Когда этого не происходит, всегда возникают сомнения в помыслах», — пояснила она.

Скворцова подчеркнула, что, по ее данным, очередь на получение медицинской помощи по государственным программам составляет «максимум две недели». Единственные показания, по которым Минздрав официально сейчас отправляет пациентов на операцию за рубеж, — трансплантация сердца и комплекса «сердце — легкое». «И мы надеемся, что мы скоро вместе примем закон, который пять лет готовился, по донорству на территории нашей страны. Специалисты у нас есть», — добавила она.