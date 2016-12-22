Немцы выпустят собственный сериал по мотивам «Моста»

Германия снимает ремейк культового скандинавского сериала «Мост» («Bron», «Broen»), сообщает Variety.
Действие немецкого фильма, который будет носить название «Pagan Peak», происходит в Альпах, где на границе Германии и Австрии произошло убийство.
Сериал выйдет на телеканале Sky Deutschland. Он будет состоять из восьми серий.
Это уже четвертая адаптация сериала, оригинальную версию которого сняли в 2011 году совместно датская корпорация DR1 и шведское телевидение SVT. В настоящее время идут съемки четвертого, заключительного сезона.
В 2017 году Россия сняла свою адаптацию «Моста» с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым в главных ролях.
До этого США и Мексика выпустили свой «Мост» с Дианой Крюгер и Дэмиеном Биширом, а Англия и Франция — свою версию «Туннель» с Клеманс Поэзи и Стивеном Диллейном.