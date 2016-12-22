Песков опроверг наличие в Кремле вызывающих сбой GPS-устройств «глушилок»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии в Кремле «глушилок», которые могут приводить к нарушениям работы геолокационных устройств, передает корреспондент РБК.

Песков переадресовал спецслужбам вопрос, могло ли какое-либо спецоборудование в Кремле привести к сбоям в работе GPS.

«У нас нет глушилок. Наверное, надо спрашивать у спецслужб, ФСО и так далее. Наверное, там есть какая-то техника. Мне ничего неизвестно», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Во вторник, 5 декабря, пользователи соцсетей пожаловались на сбой системы GPS в центре Москвы, в частности, представитель «Яндекса» Дмитрий Волков сообщил о неверном определении их местоположения геолокационными сервисами.

В октябре 2016 года портал TJournal опубликовал исследование блогера Георгия Бакунова, в котором говорилось, что многие пользователи жаловались на то, что «смартфоны начинают вести себя аномально при приближении к центру Москвы, где находится Кремль». По мнению блогера, причиной сбоя GPS-навигаторов в центре Москвы мог стать «спуфинг (подмена) GPS». Так, «аномалии заставляют все устройства с GPS думать, что они во Внуково», говорилось в тексте.

Тогда Песков заявил, что ему «ничего неизвестно» о сбоях в работе GPS-навигации в районе Кремля, и предложил обратиться в Минкомсвязи и ФСО.