Скворцова насчитала в России 55 случаев заболевания гриппом

Эпидемия гриппа в России не наступила благодаря вакцинации. В стране зарегистрировано 55 случаев заражения этим заболеванием, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает корреспондент РБК.

«Впервые в этом году от гриппа вакцинированы 64,3 млн человек, или 44,5% нашего населения. В результате та эпидемия, которая прогнозировалась с конца сентября текущего года, не наступила. И сейчас у нас заболеваемость ниже эпидемического уровня», — сказала Скворцова в ходе выступления в Госдуме.



Проведенный в начале октября опрос ВЦИОМа показал, что 54% россиян, имеющих несовершеннолетних детей или внуков, уверены, что прививки детям делать «определенно нужно». Еще 29% опрошенных считают, что вакцинация «скорее нужна, чем нет». Категорически против прививок высказались 5% респондентов, еще столько заявили, что вакцинация «скорее не нужна».