Глава Ингушетии поручил изъять земли у неэффективных сельхозпредприятий

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил провести инвентаризацию всех сельскохозяйственных предприятий республики и изъять землю у тех сельхозпредприятий, которые будут признаны нерентабельными. Такое поручение он дал во время совещания регионального правительства 5 декабря, сообщается на сайте республики.



Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Мухамед Гагиев, в Ингушетии действуют всего 15 государственных сельскохозяйственных унитарных предприятий. «Стоимость основных средств, находящихся в пользовании государственных унитарных предприятиях, составляет 738,9 млн руб.», — отметил министр. По его словам, выручка от реализации сельхозпродукции этих предприятий составила 111,6 млн руб.

Евкуров отметил, что для развития агропромышленного сектора необходимо использовать весь потенциал региона. «Министерству сельского хозяйства нужно определить эффективность финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий», — сказал Юнус-Бек Евкуров.

Также глава республики подчеркнул важность внедрения высоких технологий. По его словам, сейчас нельзя обеспечить «эффективность и конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей» без использования мощной техники и без «новой системы экономических отношений».