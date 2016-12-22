Синоптики предупредили москвичей о сугробах

В Москве в среду, 6 декабря, начнется снегопад. Об этом рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«После небольшой ночной передышки и бодрящего морозца сразу после полудня в Москве зарядят снегопады, которые будут продолжаться всю вторую половину дня», — рассказал он. «Общее количество осадков составит 5–7 мм, благодаря чему сугробы вырастут до 10–15 см. Это даже несколько выше климатической нормы декабря», — отметил метеоролог.

Температура в Москве составит от минус 1 градуса до минус 3 градусов, по области — от 1 градуса до минус 6 градусов. Также ожидается юго-восточный ветер скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление снизится до 734 мм ртутного столба.

Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в ночь на четверг, 7 декабря, температура воздуха может упасть до минус 7 градусов, выпадет снег. Днем 7 декабря в столице будет от минус 3 градусов до минус 5 градусов. Синоптики предупреждают, что на дорогах может быть гололедица. В столице будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег.