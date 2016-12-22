В Казахстане задержали вывозившего 350 литров водки и пива россиянина

В Костанайской области Казахстана задержали россиянина, пытавшегося вывезти около 350 литров алкогольных напитков. Об этом сообщается на сайте Пограничной службы республиканского Комитета нацбезопасности.

Ехавшего на автомобиле «ГАЗель» 52-летнего мужчину задержали на пункте пропуска «Убаган». При досмотре у него нашли 700 бутылок спиртного по 0,5 л. В частности, россиянин пытался вывезти водку «Парламент», коньяк «Аль-Фараби», а также пиво «Карагандинское Светлое баночное» и «Карагандинское Светлое».

Отмечается, что у мужчины не было сопроводительных документов на алкоголь.

В ноябре украинские пограничники в Волынской области задержали россиянина, пытавшегося вывезти старинное оружие. В автомобиле Opel были обнаружены пять винтовок 1817 года выпуска, десять сабель и старинный топор. Оружие изъяли и передали Нацполиции.