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Кабмин одобрил соглашение с ОАЭ о кооперации отраслей промышленности
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Кабмин одобрил соглашение с ОАЭ о кооперации отраслей промышленности
Политика, 06:47
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Кабмин одобрил соглашение с ОАЭ о кооперации отраслей промышленности

Правительство России одобрило проект соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, в рамках которого две страны планируют провести научно-техническую и производственную кооперацию предприятий гражданских отраслей промышленности. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым 4 декабря и опубликовано на сайте правительства.

Документ был внесен Минпромторгом России. Соглашение предусматривает кооперацию проектов в авиационной и космической промышленностях, информационных и телекоммуникационных технологиях, судостроении и возобновляемой энергетики. Также две страны планируют наладить подготовку кадров и обмен специалистами, а также заняться созданием совместных предприятий по производству промышленной продукции.

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«Подписанное Соглашение позволит расширить двусторонние связи и обеспечить благоприятные условия для установления и развития научно-технической и производственной кооперации между промышленными компаниями и предприятиями России и ОАЭ», — указывается в справке к документу.

Теги: Россия , ОАЭ , Дмитрий Медведев , Правительство , Промышленность
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