Бережная прокомментировала решение МОК по участию России в Олимпиаде

Фигуристка, олимпийская чемпионка Елена Бережная считает несправедливым отстранение сборной России от Игр-2018 в Пхёнчхане.

«Решение МОК об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде ничего общего со спортом не имеет. Спортсмены готовятся к этому всю свою жизнь, и тут вдруг МОК лишит всех возможности выступать. Каждый спортсмен должен для себя сам решить, может ли он выступать под нейтральным флагом. Российские власти не будут запрещать российским спортсменам участвовать в Олимпиаде, необходимо все-таки разводить политику и спорт», — заявила РБК Бережная.

Бережная является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в паре с Антоном Сихарулидзе Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити, а также двукратной чемпионкой мира.

На заседании 5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР).

К участию к Играм допущены «чистые» российские спортсмены под олимпийским флагом. Им запрещены демонстрация атрибутики России — флага, герба; исполнение гимна.



Президент ОКР Александр Жуков исключен из МОК, вице-премьеру Виталию Мутко пожизненно запрещено посещать Олимпиады, следует из решения МОК.