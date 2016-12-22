В театре «Современник» опровергли данные об уходе Хаматовой

В пресс-службе московского театра «Современник» заявили, что информация об уходе актрисы Чулпан Хаматовой из труппы не соответствует действительности, передает ТАСС. Там назвали сообщения об уходе Хаматовой «ложью» и «неправдой».

Чулпан Хаматова не ответила на звонок РБК. Помощница актрисы Гульнара Сарбулатова заявила РБК, что у нее нет такой информации. «Она играет в спектаклях, можете посмотреть по афишам», — добавила она.

Директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова (Хаматова является одним из учредителей фонда) заявила РБК, что «вопрос не по адресу».

О том, что Хаматова уходит из «Современника», 5 декабря написало издание «Газета.ru» со ссылкой на источник. Хаматова отказалась от комментариев изданию.

Представитель «Современника», имя которого издание не приводит, ответил, что не может комментировать эту информацию.

Хаматова была приглашена в труппу «Современника» в 1998 году. Она играла в спектаклях «Три товарища», «Три сестры», «Грозf», «Мамапапасынсобака» и других.