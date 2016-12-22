В Балашихе загорелся строительный рынок

В подмосковной Балашихе на строительном рынке произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области.

«Сил и средств [для тушения] достаточно. Локализация в 20:05 мск», — сказали в ведомстве.

Видео: Вячеслав Чупин / VK

Сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Советская, дом 83, поступило в 19:01 мск, сообщается на сайте ГУ МЧС по области. По прибытию пожарных площадь возгорания составляла 250 кв. м, через 40 минут она увеличилась до 700 кв. м.

В результате случившегося никто не пострадал, отметили в МЧС.