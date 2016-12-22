Глава РФПИ анонсировал инвестиции фонда в «Яндекс.Такси»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшее время анонсирует инвестиции в сервис «Яндекс.Такси». Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Мы объявим в ближайшее время инвестиции в компанию «Яндекс.Такси», — сказал он.

«Кроме того, РФПИ вскоре объявит вложения в ряд наших интернет-порталов с целью расширения их деятельности за рубежом, а также инвестиции с компанией Alibaba в логистическую инфраструктуру интернета в России», — добавил Дмитриев.

В октябре Кирилл Дмитриев объявил, что РФПИ и Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) создадут совместный фонд высоких технологий объемом $1 млрд. Он отмечал, что стороны рассматривают российские технологические компании, которые могли бы успешно развиваться в других государствах. Речь шла в том числе о «Яндексе», говорил он.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в инвестиционном сообществе в апреле сообщала, что «Яндекс.Такси» собирается продать от 12,5 до 16,7% в компании и привлечь $150–200 млн. По словам собеседников издания, организатором сделки выступил JP Morgan. В качестве потенциальных участников сделки газета также назвала РФПИ, Сбербанк, ВТБ, фонд Baring Vostok и Hyundai Motor. Издание отмечало, что «Яндекс.Такси» оценивается в $1,2 млрд.

В мае глава РФПИ высказал мнение, что сервис является «довольно высокотехнологической компанией на российском рынке». Он также сообщил, что Российско-китайский инвестиционный фонд подал заявку на инвестиции в «Яндекс.Такси».