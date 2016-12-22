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Путин подписал закон о выплате маткапитала отцам-одиночкам в Крыму
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Путин подписал закон о выплате маткапитала отцам-одиночкам в Крыму
Политика, 22:07
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Путин подписал закон о выплате маткапитала отцам-одиночкам в Крыму

Президент России Владимир Путин подписал закон о выдаче материнского капитала отцам-одиночкам из Крыма в случае смерти матерей с 1 января 2007 года и до момента присоединения республики к России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее этой категории граждан не выплачивали маткапитал, потому что женщины, которые умерли в указанный срок, были гражданами Украины.

Кроме того, отцы-одиночки и их дети могут получать материнский капитал, если женщина умерла после рождения или усыновления второго, третьего или последующих детей в указанный период.

До подписания закона право на получение материнского капитала в России имели отцы (усыновители), которые одни воспитывают детей (например, в случае смерти матери, или лишения ее родительских прав). Это предусматривал ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» ст.3 (право на дополнительные меры государственной поддержки).

Действующая система материнского капитала в России была запущена в 2007 году в рамках борьбы со старением и сокращением населения. Деньги выплачивают при рождении второго ребенка. Программа началась с 300 тыс. руб. В 2015 году выплату повысили до 451 тыс. руб. К 2015 году размер маткапитала вырос до 453 тыс. руб. Затем его индексация была заморожена до 2020 года по указу Путина.

В конце ноября 2017 года Путин объявил о «перезагрузке» политики «демографического развития» России. Среди предложенных им мер — продление срока действия программы материнского капитала до конца 2021 года. Он разрешил использовать эти деньги на ежемесячную дотацию нуждающимся семьям. Обе выплаты предоставят семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе.

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Также президент предложил с 1 января 2018 года ввести ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка — примерно 10,5 тыс. руб. Сумма будет определяться размером прожиточного минимума для детей в соответствующем регионе.

Теги: Владимир Путин , Крым , маткапитал , отцы-одиночки
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