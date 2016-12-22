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Минтранс запретил перевозить через Крымский мост оружие и взрывчатку
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Минтранс запретил перевозить через Крымский мост оружие и взрывчатку
Экономика, 18:08
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Минтранс запретил перевозить через Крымский мост оружие и взрывчатку

Минтранс России запретил провозить через строящийся Крымский мост оружие и взрывчатку. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации. Документ подписал министр транспорта Максим Соколов.

Запрет наложен на транспортировку боевого, огнестрельного гладкоствольного, длинноствольного, гражданского и служебного, а также спортивного и охотничьего оружия. Нельзя перевозить также различные виды патронов.

Кроме того, запрет или ограничение теперь действуют на перевозку холодного оружия, пиротехники, взрывчатых веществ, предметы, которые содержат опасные радиоактивные и химические агенты. Под запрет попали бактерии, грибки и вирусы. Например, вирус Эбола и вызывающие геморрагическую лихорадку вирусы.

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Мост через Керченский пролив начали строить в 2015 году. Он состоит из автомобильного и железнодорожного переходов. Четыре полосы автомобильного перехода должны быть закончены в декабре 2018 года. Строительство моста планируется завершить в июне 2019 года. Стоимость проекта — 228,3 млрд руб.

Теги: Керченский мост , Максим Соколов , взрывчатка , Оружие , Минтранс России
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