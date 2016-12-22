РЖД начнет продавать билеты за 90 дней до отправления поезда
Общество, 18:03
0
РЖД начнет продавать билеты за 90 дней до отправления поезда
РЖД с 10 декабря увеличит срок резервирования билетов до 90 суток, сообщается на сайте компании.
Новые правила распространятся на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, уточнили РЖД.
Сейчас на большую часть направлений билеты продаются за 60 суток до отправления поезда, на остальные — за 45.
Решение принято «по многочисленным просьбам пассажиров», в будущем компания может дополнительно увеличить срок резервирования, сообщили РЖД.
.