Трех человек отправили в колонию за подготовку теракта в Уфе

Приволжский окружной военный суд Самары вынес приговор в отношении местного жителя и двоих уфимцев по делу о попытке совершения теракта в столице Башкирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по республике.



«Фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 10, 13 и 16 лет в колониях общего и строгого режима», — сказал сотрудник пресс-службы.



Детали преступления ни собеседник агентства, ни сотрудники суда не раскрыли.

«Комсомольская правда» сообщает, что речь идет о 63-летней женщине и двоих мужчинах.

Пенсионерка получила 10 лет колонии общего режима, ее сообщники — 16 и 13 лет строгого режима.

Они планировали взорвать автобус с пассажирами. Изготовитель бомбы был задержан в апреле 2016 года. Позже следствие установило и задержало его подельников. У мужчины изъяли автомат и боеприпасы, а женщина, по данным издания, была организатором и спонсором банды.

Издание сообщало, что приговор был вынесен на прошлой неделе. Эту информацию пресс-служба управления ФСБ по Башкирии подтвердила в разговоре с «РБК-Уфа».