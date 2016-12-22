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Lufthansa стала первой получившей пять звезд авиакомпанией Европы
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Lufthansa стала первой получившей пять звезд авиакомпанией Европы
Бизнес, 16:27
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Lufthansa стала первой получившей пять звезд авиакомпанией Европы

Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG стала первой в своей отрасли европейской компанией, получившей пять звезд международного рейтингового агентства Skytrax (Великобритания). Об этом сообщает пресс-служба Skytrax.

Ранее агентство признало «пятизвездочными» только девять авиаперевозчиков: Qatar Airways (Катар), Singapore Airlines (Сингапур), Cathay Pacific Airways (Гонконг), Asiana Airlines (Южная Корея), Hainan Airlines (Китай), ANA All Nippon Airways (Япония), Garuda Indonesia (Индонезия), EVA Air (Тайвань) и Etihad Airways (Арабские Эмираты).

Карстен Шпор, председатель правления Lufthansa, объяснил успех авиакомпании значительными инвестициями в воздушный флот, обновлением салонов всех классов обслуживания, внедрением технологичных сервисов и др. Однако, по его словам, самым важным фактором в приобретении «пятизвездочного» статуса стали лучшие сотрудники, которые работают в компании.

Lufthansa Group — один из крупнейших европейских авиаперевозчиков. Штаб-квартира расположена в Кельне. Штат компании по состоянию на конец сентября 2017 года насчитывал 128,8 тыс. человек.

Lufthansa является одной из самых крупных авиакомпаний, работает в 165 странах и на четырех континентах. Непосредственно в компании Lufthansa работают более 55 тыс. человек. Компания давно привержена заботе об окружающей среде, имеет один из самых технологически продвинутых и экономичных в эксплуатации флотов в мире. Дальнемагистральный флот состоит из Boeing 747-8 и Airbus A380, два самых экологически чистых пассажирских самолета.

Skytrax — международная консалтинговая фирма, которая изучает качество предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами. Была основана в 1989 году.

Теги: авиакомпании , Европа , Lufthansa , Skytrax
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