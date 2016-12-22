Минобороны показало видео пусков ракет из систем «Тор-М2»

Министерство обороны России опубликовало видео пусков из зенитных ракетных систем «Тор-М2» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Запись размещена на YouTube-канале ведомства.

На кадрах видно, как выпущенные из нескольких ЗРК ракеты поражают воздушные цели.

Видео: Минобороны России

Запуски были проведены 4 декабря, уточняет Минобороны.

​«Была поставлена задача уничтожить средства воздушного нападения условного противника из зенитных ракетных систем (ЗРС) «Тор-М2», как с оборудованных позиций, так и в движении с короткой остановкой в составе колонны», — говорится в сообщении.

Ракеты поразили мишени, которые имитировали самолеты тактической авиации, крылатые ракеты, планирующие авиабомбы, беспилотные летательные аппараты.

Минобороны отмечает, что было израсходовано свыше 30 ракет, которые поразили 100% мишеней. В запусках приняли участие более 300 военных и 70 единиц техники.

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» является представителем нового поколения боевых средств ПВО малой дальности. Комплекс способен поражать самолеты, вертолеты, беспилотники, управляемые ракеты на средних, малых и предельно малых высотах.