«Ростеху» разрешили продать пакет акций «Калашникова»

Правительство одобрило продажу госкорпорацией «Ростех» пакета акций концерна «Калашников», следует из подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Согласиться с отчуждением государственной корпорацией по содействию, разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» третьим лицам, не относящимся к ее организациям, 689 805 акций акционерного общества «Концерн «Калашников», — говорится в тексте распоряжения. Документ подписан 2 декабря.

Сейчас концерн «Калашников» на 51% принадлежит «Ростеху», на 49% — Транскомплектхолдингу (ТКХ), владельцем которого является «ТКХ-Инвест», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Собственниками «ТКХ-Инвеста» являются Алексей Криворучко (50%), Искандер Махмудов (25%) и Андрей Бокарев (25%).

В конце апреля «Ростех» принял решение продать 26% минус одна акция из своей доли Криворучко и Бокареву. Таким образом, после оформления этой сделки частным инвесторам будет принадлежать 75% минус одна акция, а «Ростеху» — блокирующий пакет.