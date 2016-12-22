Против избившего в суде полицейских нардепа Парасюка возбудили дело

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело после того, как народный депутат набросился на сотрудников полиции в суде Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции Украины по Донецкой области​. Телеканал «112 Украина» уточняет, что речь идет о нардепе Владимире Парасюке.

Дело заведено по ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов), ведется досудебное расследование.

Парасюк напал на правоохранителей 4 декабря после завершения заседания Апелляционного суда Донецкой области в Мариуполе.

«112 Украина» уточняет, что в суде рассматривалось изменение меры пресечения экс-командиру батальона «Донбасс» Анатолию Виногродскому и бывшему бойцу батальона Организации украинских националистов (ОУН) Леониду Литвиненко.

Народный депутат ударил одного полицейского и повредил технику другому. Пострадавший обратился в больницу, где ему диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб. «Оба правоохранителя находились при исполнении служебных обязанностей и осуществляли видеосъемку судебного заседания с целью фиксации возможных нарушений общественного порядка», — говорится в сообщении Нацполиции.

Видеозапись драки опубликовала в Facebook сотрудница ГУ областной Нацполиции Наталья Шиман.

Видео: Наталья Шиман / Facebook

В октябре Парасюк подрался с​ главой Управления государственной охраны Валерием Гелетеем. Видеозапись инцидента была опубликована в Facebook.



