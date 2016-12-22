Аналитики предсказали рост числа приложений дополненной реальности

По прогнозу международной аналитической компании App Annie, в 2018 году будет сделан «прорыв в реализации потенциала дополненной реальности». Такой прогноз сделан на основании того, что в 2017 году Facebook, Google и Apple на своих конференциях для разработчиков представили инициативы в сфере дополненной реальности, а также из-за движения в эту сторону крупных китайских интернет-компаний, таких как группы Alibaba, Baidu и Tencent. Об этом говорится в поступившем в РБК исследовании индустрии приложений компании App Annie.

Как пояснил РБК управляющий директор App Annie в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Николас Беродо, технология получила широкое распространение, и многие впервые узнали о ней, когда вышло приложение Pokémon Go. «Дополненная реальность работает через приложения, приукрашивая окружающую обстановку и создавая по-настоящему интерактивную среду вокруг», — отметил Беродо. Он привел в пример выпущенное недавно приложение компании IKEA, в котором покупатели могут посмотреть, как мебель будет выглядеть у них дома. «Дополненная реальность впечатляет своими возможностями применения и будет внедряться быстро, только если хорошо разрекламируют ее практическое применение, а не просто устроят из этого какой-то рекламный трюк», — считает представитель App Annie. В компании уже зафиксировали в сентябре 2017 года резкий рост числа загрузок приложений с дополненной реальностью для iPhone.

Наибольшее распространение, как ожидают в App Annie, в 2018 году получат сценарии использования приложений с дополненной реальностью, построенные на наслаивании контекстной информации на картинку реального мира. В исследовании также прогнозируется, что готовящееся к выходу приложение Harry Potter: Wizards Unite от компании Niantic Lab будет иметь такой же успех, как Pokemon Go, и «еще больше подогреет интерес к дополненной реальности». Игра для мобильных устройств Pokemon Go стала самым популярным по числу скачиваний мобильным приложением и принесла своим создателям более $1,2 млрд. Сама игра скачивается и устанавливается бесплатно, но пользователи могут приобрести за деньги дополнительные предметы, облегчающие игру (приманки для покемонов, покеболы, с помощью которых их можно поймать, и т.д.).

На конец октября 2017 года в магазине App Store предлагалось более 2 млн, а в Google Play — более 3,5 млн приложений. Число новых приложений продолжает расти в геометрической прогрессии, отмечается в исследовании App Annie: за октябрь 2017 года в App Store вышло около 50 тыс. новых приложений, а в Google Play — свыше 150 тыс. По прогнозу App Annie, в 2018 году затраты пользователей во всех магазинах мобильных приложений в мире вырастут примерно на 30% по сравнению с показателем 2017 года и превысят $110 млрд. Основная часть этой суммы придется на игры.​