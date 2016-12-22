В Якутске совершил аварийную посадку самолет Bombardier

В Якутске совершил аварийную посадку пассажирский самолет Bombardier Q-300 авиакомпании «Якутия». Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Инцидент произошел в 16:52 по местному времени (10:52 мск). На борту самолета находились 27 пассажиров и три члена экипажа. Самолет летел из райцентра Черский на северо-востоке республики.

Во время полета у самолета сработал датчик отказа одного из двух двигателей. «Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Якутска», — сообщили в авиакомпании. Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Саха подтвердили информацию об инциденте. Спасатели рассказали, что после сообщения о сработавшем датчике были готовы обеспечить аварийную посадку лайнера, однако посадка прошла успешно. «Нам передали, что сработали датчики, среагировали все силы и средства, но все нормально, самолет благополучно сел», — сказали в ведомстве.