Защита Захарченко попросила вернуть изъятое имущество на 9 млрд руб.

Защита полковника Дмитрия Захарченко обратилась в Мосгорсуд с жалобой на решение об изъятии у его семьи и обращение его в пользу государства имущества на 9 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова адвоката Александра Горбатенко.

«Считаем вынесенное решение незаконным и необоснованным и просим апелляционную инстанцию его отменить и отказать в удовлетворении требований Генпрокуратуры», — сообщил адвокат.

Решение об изъятии имущества у Захарченко и его семьи было принято судом 1 декабря. В распоряжение бюджета поступили наличные в российских рублях и валюте на сумму 8,5 млрд руб., 11 квартир, 16 машиномест, четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne) и полукилограммовый золотой слиток. При этом за все годы работы в органах внутренних дел (с 2001 по 2016 год) Захарченко официально заработал всего 12 млн руб. Зарплата его жены официально составляет 67 тыс. руб.​​

В октябре был наложен арест на квартиры в Москве, принадлежащие гражданской жене и дочери Захарченко. Дочь полковника, на которую были записаны несколько квартир, родилась в 2008 году. Расследование ведется также и в отношении отца экс-сотрудника МВД, которого обвинили в пособничестве в хищении банковских средств.

Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн руб. На момент ареста он работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, где исполнял обязанности начальника управления «Т» (преступления в топливно-энергетической сфере).